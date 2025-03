Lanazione.it - ‘L’amore sconfigge la paura’, il nuovo libro di Francesca Ceccherini

Firenze, 17 marzo 2025 – Si intitolalaildi. Tornano le vicende della psicoterapeuta Sofia Mugnai, alle prese con i drammi delle persone che si rivolgono a lei per un aiuto. Nella prima parte incontreremo Michele, che Sofia trascina via letteralmente dal baratro. Lei lo aiuterà a ricostruire una vita che sembrava ormai ridotta in frantumi e senza speranza. Nella seconda parte, Sofia tornerà a vestire i panni della “psicologa in giallo” insieme all’amica Cinzia Pennati, e ritroveremo le tre giovani e intraprendenti investigatrici in erba che cercheranno di risolvere il mistero a modo loro. In entrambe le storie, l’amore è il filo conduttore principale che muove tutto da dietro le quinte, tra eventi imprevisti in agguato che sbucano all’improvviso dalle pagine del romanzo e creano momenti di suspence, di sofferenza, di gioia, di ilarità, di redenzione.