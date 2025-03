Ilgiorno.it - Lambrugo, neopatentato alla guida ubriaco provoca un incidente: denuncia e patente sospesa

, 17 marzo 2025 – Un ragazzo di 19 annidi Merone è statoto dai carabinieri di Lurago d’Erba in seguito a unstradale avvenuto lo scorso 26 gennaio in via Cesare Battisti, all'altezza del civico 54 a, nel quale aveva fatto tutto da solo. Le indagini condotte dai militari, sono sfociate nella contestazione diin stato di ebbrezza, e in particolare di violazione degli articoli 186 bis comma 3 e 186 comma 2 del Codice della Strada, in quanto è risultato positivo all'alcoltest, con un tasso alcolemico pari a 1.29, ben superiore ai limiti consentiti per chi è in possesso dida meno di tre anni, rilevato presso l'ospedale Manzoni di Lecco in cui era stato trasportato: nel suo caso, il documento diera stato rilasciato a maggio 2024.