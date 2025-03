Ilfattoquotidiano.it - Lamborghini e Babolat ancora insieme nel nome del Padel. Ecco la racchetta BL002

Automobilicontinuano la loro collaborazione con il lancio della, unadache unisce prestazioni elevate e design esclusivo. Dopo il successo della BL001, prodotta in edizione limitata nel 2024 a Sant’Agata Bolognese, laè stata sviluppata nelStudio vicino a Barcellona, con il contributo diretto degli ingegnerinella scelta dei materiali. Il telaio monoscocca in carbonio 3K e schiuma Koridion, già utilizzati nelle supercar di Sant’Agata, garantisce rigidità e ottima restituzione dell’energia. Con un peso di 360 grammi, è unamaneggevole e adatta a tutti gli appassionati die auto sportive. Sarà disponibile da aprile in due colori ispirati a, verde e nero, in un’edizione limitata di 5.000 pezzi.