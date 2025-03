Sport.quotidiano.net - L’amarezza di Bucchi:: "Sono stati bravi loro a spezzettare la gara"

Del Duca amaro per l’exche sperava di uscire dalla tana del Picchio con il bottino pieno. Il suo Arezzo ha messo in campo una buona prestazione, ma a capitalizzare al meglio le occasioni avute è stato l’Ascoli. Ecco così che i toscanifiniti per incappare nella seconda sconfitta consecutiva, dopo quella incassata in casa col Carpi. "Credo che siamo riusciti a creare un’identità di gioco forte – ha commentato–, poi va detto che non basta giocare bene. Bisogna associare a ciò anche praticità, utilità, cattiveria e concretezza. In questo dobbiamo fare mea culpa. Avevamo preparato la partita sapendo di trovare una squadra in difficoltà che ci avrebbe lasciato il pallino, cercando avolta di sfruttare gli episodi. Abbiamo disputato un ottimo primo tempo con tante trame di gioco.