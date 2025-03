L’alba del design | il Salone del Mobile e le sue promesse

Leggi su .com

Life&People.it Milano, si prepara ad un nuovo risveglio. L’aria frizzante di aprile porta con sé l’eco di passi, voci, idee che si inseguono: laWeek sta per aprire le sue porte, dall’8 al 13 aprile, e la città si trasformerà in un palcoscenico di sogni e innovazione. Come un’orchestra che accorda i suoi strumenti,er, artigiani, artisti e visionari si preparano a svelare le loro creazioni, frutto di mesi di lavoro, passione e ricerca. Ma quali sono le anticipazioni deldeldell’edizione 2025?Un viaggio tra forme e coloriLe novità di questa 63°edizione conducono in un viaggio attraverso paesaggi inesplorati del. Le forme si fondono con i colori, creando sinfonie visive che accarezzano l’anima. I materiali, come argilla plasmata dalle mani sapienti degli artigiani, si trasformano in oggetti che raccontano storie di sostenibilità e innovazione.