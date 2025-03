Quicomo.it - Lago di Como, tornano le Giornate Fai di Primavera

Sabato 22 e domenica 23 marzoleFAI di, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese: 750 luoghi in 400 città saranno visitabili a contributo libero in tutta Italia. In Lombardia saranno 129 i beni che apriranno.