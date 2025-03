Ilrestodelcarlino.it - Ladri in azione in due case. Nel mirino pure un negozio

Topi d’appartamento hanno tentato di intrufolarsi in duedel quartiere Montarice a Porto Recanati, dopo aver forzato le rispettive finestre con un piede di porco. Mentre in und’abbigliamento si è fatta viva una ladruncola che ha rubato dagli scaffali un intimo da donna. Su questi fatti indagano ora i carabinieri dellarma di Porto Recanati. I malviventi sono entrati innella nottata tra giovedì e venerdì. Poco dopo la mezzanotte, la banda diè salita sul tetto di una villetta situata a Montarice, nella quale abita una donna di origini straniere. Con degli arnesi da scasso hanno manomesso le persiane in ferro di una finestra. Ma nel frattempo lei si è accorta di quello che stava succedendo e ha urlato, facendo fuggire i balordi. A quel punto ha allertato i carabinieri della Compagnia di Civitanova.