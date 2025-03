Ilfoglio.it - La vigilia di Meloni in Parlamento, con la questione armi che agita la sua maggioranza

Leggi su Ilfoglio.it

Sarà un'altra settimana non banale, questa, per Giorgia. Con il governo impegnato sui tavoli internazionali. Ma con precise ricadute interne, che rischiano di incidere sulla(e anche sull'opposizione). Questo a partire già dalla giornata di domani. La premier riferirà in, prima al Senato e poi il giorno dopo alla Camera, alladel Consiglio europeo che si terrà giovedì e venerdì. Al centro del dibattito, ovviamente, il piano per il riarmo europeo votato daleuropeo la scorsa settimana. Con le linee guida che intende seguire il governo. Oltre al sostegno all'Ucraina. A ogni modo, così come si sono divisi a Strasburgo, nel centrodestra vorrebbero evitare di riproporre la stessa divisione anche all'interno delle aule parlamentari. Per questo in queste ore si sta lavorando a una risoluzione di, da votare sia a Palazzo Madama che a Montecitorio, che tenga conto delle sensibilità di tutti.