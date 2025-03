Sport.quotidiano.net - La trasferta. Perignano battagliero. Ma torna a mani vuote

SPORTING CECINA 1 FRATRES0 SPORTING CECINA: Cappellini, Fiorentini, Fiorini, Ghilli, Startari, Cionini, Moroni, Diagne, Skerma, El Falahi, Olivotto. All.Brunetti. FRATRES: Serafini, Ricci, Brisciani, Gamba, Genovali, Lucaccini, Meucci, Misseri, Taraj, Viola, Rossi. All.Fanani. Arbitro: Mauro di Pistoia. Marcatore: al 18’pt Olivotto. Cecina – I Fratresinterrompono la loro striscia positiva di cinque risultati utili consecutivi e sono costretti loro malgrado, a cedere l’intera posta il palio allo Sporting Cecina. Unaamara per un risultato che penalizza ancora una volta, come in altre occasioni, la squadra di mister Fanani. Una partita combattutissima, come era nelle previsioni della vigilia, in cui i rossoblu perignanesi hanno messo in campo tanta determinazione nel tentativo di raggiungere una vittoria.