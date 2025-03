Donnapop.it - La tragedia di Paola Caruso abbandonata da tutti: gli attacchi di panico nella notte «Sono impazzita»

Leggi su Donnapop.it

ha vissuto un periodo estremamente difficile, affrontando le sue paure più profonde mentre si trovava lontano dall’Italia, negli Stati Uniti, per il delicato intervento chirurgico del suo bambino di 6 anni, Michelino. La showgirl ha raccontato la sua esperienza a Verissimo, rivelando il peso di questi mesi solitari in cui ha dovuto fare fronte a una situazione che l’ha messa a dura prova.Senza il sostegno del suo attuale promesso sposo Gianmarco, né della sua famiglia,si è trovata ad affrontare momenti di grande solitudine e angoscia, con conseguentidi, che l’hanno fatta “impazzire” durante le lunghe notti americane.racconta i mesi difficili in America: ecco cosa è successoha deciso di recarsi negli Stati Uniti con il figlio Michelino per un intervento chirurgico fondamentale per la sua salute.