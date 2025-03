Spettacolo.periodicodaily.com - La Terza Edizione dei Monza Music Meetings, Un’Occasione per Celebrare la Musica

È in programma da sabato 22 marzo a lunedì 7 aprile ladei, manifestazione organizzata dall’Orchestra da Camera Canova con l’Accademiaale Chigiana di Siena e l’associazione culturaleamorfosi: per oltre due settimane il capoluogo della Brianza ospiterà concerti, performance, incontri, talk e occasioni di confronto, dialogo e scambio tra artisti, addetti ai lavori e spettatori, con l’obiettivo di fare rete per favorire e facilitare la diffusione della culturaale attraverso l’esperienza, l’ascolto e la riflessione.: Un Viaggioale Unico nellaDal 22 marzo al 7 aprile 2025,sarà il cuore pulsante di un eventoale straordinario: ladei. Organizzato dall’Orchestra da Camera Canova, in collaborazione con l’Accademiaale Chigiana di Siena e l’associazione culturaleamorfosi, questo evento trasformerà la città brianzola in un punto di incontro per laa.