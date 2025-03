Napolitoday.it - "La terra trema, Napoli no": lo striscione di solidarietà dei tifosi dell'Ancona

Leggi su Napolitoday.it

"Lano". Questo loaffisso in questi giorni dai, gruppo Curva Nord, per testimoniare la propriae vicinanza al popolo napoletano in questi giorni difficili dovuti all'emergenza bradisismo nei Campi Flegrei.La tifoseria azzurra e.