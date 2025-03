La teoria infondata dell’audio di Papa Francesco generato dall’Intelligenza Artificiale

Leggi su Open.online

Circolano video in cui si sostiene che l’audio di, diffuso dal Vaticano e condiviso su Vatican News, sia un deepfake. Per sostenere questa, l’audio sarebbe stato analizzato con alcuni tool disponibili online. Abbiamo eseguito gli stessi test, approfondendo ulteriormente con altri esempi e abbiamo riscontrato quanto non sia possibile confermare che l’audio sia un falso.Per chi ha frettaEffettuando gli stessi test, abbiamo ottenuto risultati diversi.Abbiamo effettuato dei test con audio prodotti in casa, dal vivo e non generati con l’AI, ottenendo dei falsi positivi.Il problema potrebbe riguardare i codec utilizzati, così come i rumori di fondo e altre variabili.AnalisiIl video Youtube viene condiviso con la seguente descrizione:La Sala Stampa Ufficiale del Vaticano, diffonde una falsa registrazione ospedaliera del presuntoBergoglio.