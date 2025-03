Ilrestodelcarlino.it - La Tenda diventa un rifugio: "Sarà uno spazio sicuro dove aspettare l’autobus"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

operativo il progetto dell’apertura straordinaria dellaalle studentesse e agli studenti che, usciti da scuola, attendono autobus e corriere per tornare a casa. Annunciata lo scorso 12 marzo in occasione dell’incontro pubblico sulle ’Sicurezze dei giovani’ tenutosi in Comune, l’apertura delloculturale di via Monte Kosica mette a disposizione dei ragazzi, dal lunedì al venerdì, in orario 13-15, un ambiente confortevole, appositamente allestito per loro e presidiato da un operatore dellae da uno dell’educativa di strada. "Con questa apertura straordinaria della, l’amministrazione intende dare una prima risposta alle necessità di ragazze e ragazzi, emerse dal percorso di Fermata Molza: unodi aggregazionepensato con e per loroattendere in tranquillità i mezzi pubblici per tornare a casa – spiega l’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Modena, Andrea Bortolamasi – Al suo interno troveranno servizi igienici completamente rinnovati, wi-fi gratuito, pc portatili, punti ricarica cellulari e tavoli per studiare, oltre ad informazioni sui servizi e gli eventi rivolti alla popolazione.