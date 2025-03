Sport.quotidiano.net - La T Gema alza la Coppa

Leggi su Sport.quotidiano.net

liofilchem roseto 64 la t tecnicamct 71 ROSETO Durante 17, Guaiana 6, Aukstikalnis 23, Sacchetti 5, Tsetseroukou 2, Tiberti 5, Traini 3, Pastore 3, Dellosto, Donadoni. All. Gramenzi MONTECATINI Burini 2, Passoni 5, Toscano 17, D’Alessandro 8, Bedin 12, Acunzo 11, Stanic 9, Savoldelli 4, Di Pizzo 3, Cellerini ne, Albelli ne, Chiarini ne. All. Del Re ARBITRI Tognazzo e Giovagnini NOTE Parziali 15-19, 31-40, 50-54 BOLOGNA Sogna ragazzo, sogna: è tutto vero. Nemmeno la legge di Roseto impedisce allaItalia di scollinare l’Appennino e tornare nella città delle terme: La T TecnicaMontecatini fa l’impresa, supera 64-71 in finale la corazzata Liofilchem e riporta a Montecatini il trofeo vinto l’anno scorso dagli Herons. Lo fa senza il suo top scorer, quel Mateo Chiarini rimasto seduto in panchina causa infortunio, e lo fa dimostrando che la dominatrice di regular season, oltre che strafavorita della vigilia, non è imbattibile.