Gqitalia.it - La Stone Island x New Balance 998 è una sneaker da veri intenditori

Leggi su Gqitalia.it

È passato un po' dall'ultima collaborazionex New. Ma proprio quando stavamo per perdere ogni speranza, ecco spuntare dal nulla lax New998.x New998NewTra tutte le99X di NB, la 998 è sempre stata un po' in disparte. Ma questa stagione,y le sta dando l'amore che merita con il suo primo paio. Il tessuto Raso Gommato del marchio - una trama satinata di ispirazione militare introdotta per la prima volta dal fondatore Massimo Osti nell'84 - è fondamentalmente un tipo speciale di tela di cotone rinforzata con un rivestimento in poliuretano per una maggiore resistenza. La tomaia è rivestita in nubuck di pelle e, nel caso in cui non fosse abbastanza flessibile, sono presenti anche numerosi accenti 3M, per poterla vedere anche al buio.