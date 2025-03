Ilrestodelcarlino.it - La spiritualità laica di Etty Hillesum. Respirare con l’anima nel libro di Iacopini

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sarà dedicato aldi Beatrice. Vivere econ. La scommessa di una’ (Gabrielli Editori, 2025) il prossimo appuntamento, oggi alle 17, con il ciclo di ‘Incontri sullaapplicata’ nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17). Introdurrà e dialogherà con l’autrice Marcello Girone Daloli. Oggi sono sempre di più coloro che non riescono a comprendere il linguaggio della religione e per questo se ne allontanano. La storia interiore dipuò essere letta come guida verso unanon religiosa o