Secoloditalia.it - La sinistra adotta la “Biancaneve” scura, anti-Trump, pro-Pal e che definisce “stalker” il tenero Principe Azzurro…

Leggi su Secoloditalia.it

Ci mancava solo la “” impegnata in politica, ovviamente nel segno del “woke”, del “politicamente corretto” e della cultura dominante della, che soprattutto al cinema continua a imporre i propri modelli di vita e di ideologia. Due giorni fa, a Los Angeles, la prima visione del remake di “”, versione live, del regista Marc Webb, che arriverà sugli schermi italiani giovedì, ha confermato tutti dubbi sul “taglio” politico e ha riacceso le polemiche scatenatesi qualche mese fa, quando il progetto fu annunciato.schierata politicamente fa discutere e spacca la politicaPietra del contendere, in modo particolare, l’attrice Rachel Zegler, colombiana, da sempre impegnata sul fronte pro-Palestina, che interpreta unadalla pelle, contrapposta a Gal Gadot, israeliana, in quello della Regina Cattiva.