Ilgiorno.it - La settimana della prevenzione del cancro a Milano, tutti gli eventi e tre parole d’ordine: prevenzione, attività fisica e olio extravergine d’oliva

Leggi su Ilgiorno.it

, 17 marzo 2025 – Alzi la mano chi ha a cuore la salute. Una mano aperta è l'immagine simbolo del Festivaldi Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori, che animeràda oggi 17 marzo a domenica 23. Una kermesse in modalità diffusa, giunta alla seconda edizione, che coinvolgerà i centri di cultura, studio e sport, fino ai luoghimarginalità sociale come il carcere San Vittore e l'Istituto a custodia attenuata per detenute madri. Con 39 appuntamenti in 17 location, 75 relatori e 19 conduttori, nonché oltre 500 visite ed esami di diagnosi precoce, la manifestazione alternerà conversazioni e momenti esperienziali e toccherà i 5 capisaldi: alimentazione, movimento, benessere mente-corpo, contrasto delle dipendenze e diagnosi precoce. Ancora una volta al fiancoLilt c'è l'Istituto nazionale tumori (Int) di, che patrocina il festival insieme a European Cancer Leagues (Ecl), Regione Lombardia e Comune di