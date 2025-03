Lanazione.it - La sentenza del tribunale. Scappa da una casa famiglia ma si rompe la gamba. Risarcita

Leggi su Lanazione.it

La Spezia, 17 marzo 2025 – Era appena arrivata nellada pochi giorni. E da quella struttura aveva tentato subito di allontanarsi, finendo però colrsi unanel tentativo di scavalcare la recinzione. Per quell’episodio, a distanza di quasi sette anni ilcivile della Spezia ha condannato la società che gestisce una struttura situata in Val di Magra a risarcire con oltre 85mila euro la giovane, all’epoca minorenne, perchè colpevole di non aver adeguatamente vigilato. Laè stata emessa pochi giorni fa dalla giudice Nella Mori, al termine di una battaglia legale durata cinque anni, nel quale è stata richiesta anche una consulenza tecnica medico legale. L’episodio era accaduto nel maggio del 2018 in una nota struttura della vallata, specializzata nell’accoglienza di tipore a favore di donne e ragazzi.