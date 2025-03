Ecodibergamo.it - La scarsa qualità dell’aria annebbia anche la mente

Lo studio pubblicato su Nature: l’inquinamento influenza negativala concentrazione e l’interpretazione delle emozioni. In Lombardia 9 capoluoghi su 12 oltre il nuovo limite per PM10, 11 su 12 per biossido di azoto.