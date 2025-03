Quotidiano.net - La sanità territoriale pronta alla sfida digitale

È CAPITATO MOLTI DI PENSARE che la prenotazione di una visita e di un esame di laboratorio, come le analisi del sangue, dovrebbero essere più semplici. Come, d’altra parte, avere tutti i propri referti in un unico punto, accessibile a tutti, medico di base e specialisti. Oggi la digitalizzazione consente una semplificazione anche di questo settore e soprattutto della fruizione di servizi e non solo. Nasce da qui il progetto messo a punto da due società del gruppo Unipol, Santagostino, rete di poliambulatori specialistici, ed Elty, piattaformadedicata ai servizi della salute, che uniscono le proprie forze, con l’obiettivo di creare un ecosistema sanitario sempre piùe integrato, grazie a un sistema innovativo di condivisione dei referti, dal poliambulatorio privato, al gestionale del medico di famiglia.