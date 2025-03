Ilfattoquotidiano.it - “La salute di Elton John peggiorando perché non è in grado di firmare gli autografi sul nuovo album”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

non ha fatto mistero sui suoi problemi di. L’artista 77enne, infatti, ha contratto una grave infezione agli occhi a luglio che lo ha lasciato cieco dall’occhio destro, con una “visione limitata” a quello sinistro. Ma i fan vedendo un video in cui è impegnato nel firma copie del suodisco “Who Believes In Angels?” si sono allarmati. Secondo il Daily Mail: “Ladi Sirè presumibilmente peggiorata così tanto che ha dovutoglicon la sua iniziale, E e un bacio (segnato con il simbolo della X, ndr)“.E ora i fan del musicista “sono stati avvertiti che ha dovuto semplificare la sua firma” sui set in edizione limitata del suo, secondo il tabloid The Sun. Inizialmente Sirera preoccupato che la sua vista ormai peggiorata potesse impedirgli di finire l’, ma alla fine ce l’ha fatta e la data di uscita è prevista per il 4 aprile.