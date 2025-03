Cityrumors.it - La salute del cervello inizia nel carrello della spesa

Leggi su Cityrumors.it

Scopri come ladeldalle scelte alimentari quotidiane. Ecco i cibi che migliorano memoria e il benessere mentaleEsiste una dieta vera e propria per mantenere ilumano in piena. Pertanto, prendersi curapropria mente, è essenziale, quanto mangiare i giusti alimenti. Tra le varie cause, Obesità e sovrappeso, sono fattori di rischio per patologie croniche come il diabete e i disturbi cardiovascolari, che a loro volta sono un rischio per ladel.Alla basedelabbiamo l’alimentazione Cityrumors.it foto AnsaIl legame tra dieta alimentare ecerebrale è molto studiato, da tempo le ricerche in questo campo si sono concentrare principalmente sugli effetti di singoli nutrienti sullacerebrale.del, la prevenzione: qualche consiglio in vistaSettimana Mondiale delQuesto il suggerimento di Silvia Maria Galetti, endocrinologa e nutrizionista del Policlinico di Modena, che in occasioneSettimana Mondiale delha sottolineato l’importanza di un regime alimentare sano per prevenire malattie neurodegenerative e mantenere il benessere cognitivo.