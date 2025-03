Lanazione.it - La sala studio travolta. Per salvare il Parsifal via alla raccolta fondi. In 48 ore 288 donazioni

Sesto Fiorentino, 17 marzo 2025 – In più di trent’anni di vita dalsono passati alcuni fra i più importanti gruppi e cantanti della musica italiana. Impossibile citarli tutti ma l’elenco va dai Negrita a Vinicio Capossela, da Max Gazzè ai Baustelle e ai Marlene Kuntz, dagli Almanegretta a Teresa De Sio o Anna Oxa solo per fare qualche nome. GERMOGLI PH: 16 MARZO 2025 SESTO FIORENTINO A DUE GIORNI DALL'ESONDAZIONE TORRENTE RIMAGGIO STRADEGATE DANNI MALTEMPO ALLERTA METEO NELLA FOTO PIAZZA DEL MERCATO Un elenco lunghissimo che comprende anche artisti ‘di casa’ come Marco Masini, Piero Pelù (già dai tempi di Litfiba) e la Bandabardò. E proprio i componenti della band, due giorni fa, hanno passato ore e ore con tanti volontari a spalare il fango dalprove edi registrazione in via della Tonietta, uno dei locali più danneggiati dall’esondazione del Rimaggio, con danni ancora da quantificare precisamente ma sicuramente ingentissimi.