Lettera43.it - La road map di Schlein per evitare nuove (e irrimediabili) spaccature nel Pd

Sembra abbia pensato, in una riunione con i più stretti fedelissimi, di indire un congresso straordinario per rilanciare la sua leadership, mettendo così all’angolo l’opposizione interna, ma che abbia subito rinunciato perché, quando parte l’iter congressuale, si sa come inizia ma non come finisce. Insomma, il rischio, per Elly, è di entrare in una kermesse democratica come papa e uscirne da semplice cardinale. Spingevano in tal senso soprattutto Igor Taruffi, il suo braccio destro responsabile organizzazione del Pd, e Sandro Ruotolo, l’ex giornalista “santoriano” ora europarlamentare. Ma alla fine il resto dell’inner circle le ha consigliato di desistere. Meglio convocare magari un’assemblea nazionale, meno pericolosa. Scartata anche l’idea del “congresso tematico”.Igor Taruffi con Elly(Imagoeconomica).