Ilfattoquotidiano.it - La rivincita di Italiano: comunque finisca la stagione del Bologna, ha dimostrato di essere un allenatore da grande squadra

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quante gliene hanno, gliene abbiamo dette. Che perdeva tutte le finali, commettendo sempre gli stessi errori. Che non faceva segnare gli attaccanti, giocando un calcio monocorde, nemmeno troppo divertente. Che era un fondamentalista del pallone, e anche per questo la sua Fiorentina non aveva mai fatto il salto di qualità definitivo. Vincenzosi è preso la sua. Lo ha fatto a suo modo, sempre controcorrente, prendendo per scelta o per necessità la strada più difficile. Dopo tre ottime stagioni a Firenze, la Serie A lo ha un po’ snobbato: non lo ha voluto il Napoli, con cui pure c’era stato un abboccamento, e che però ha puntato forte su Antonio Conte, una garanzia; il Milan ha preferito guardare all’estero, la Juventus scommettere su Thiago Motta. La chiamata dellapiazza, cui poteva legittimamente ambire, non è arrivata, forse proprio per quei dubbi elencati di sopra.