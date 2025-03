Fanpage.it - La risposta perfetta a un bambino che continua a chiedere “perché?”: il consiglio della psicologa

Durante la crescita, arriva un momento in cui i bambini iniziano a sommergere gli adulti di domande e "perché". Questa curiosità è legata allo sviluppo cerebrale e alla voglia di comprendere il mondo, tuttavia i genitori possono trovarsi in difficoltà di fronte a tanta insistenza, soprattutto se i quesiti riguardano concetti complessi o argomenti per cui è impossibile fornire unachiara. Secondo gli esperti però, esiste una via d'uscita per spezzare la raffica di domande senza lasciare i bambini delusi: incoraggiare il ragionamento autonomo dei piccoli.