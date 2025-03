La risata allevia l’apprendimento ha una funzione liberatoria La riflessione del prof Maggi

Leggi su Orizzontescuola.it

"Imparare attraverso laè il sistema più efficace per rendere l'impegno scolastico piacevole a uno studente della scuola dell'obbligo". Così il. Andreaapre la suadalle colonne de Il Gazzettino. Cita Rodari, spiega ladellae riflette sul suo ruolo in "un tempo in cui la violenza è cifra di tutte le cose".L'articolo “La, ha una”. Ladel