Iodonna.it - La regina mixa pelle, fiori e stile giapponese: la primavera è già qui

Leggi su Iodonna.it

È in arrivo lae Letizia di Spagna ha deciso di anticiparla con un nuovo look che “dialoga” con la bella stagione. Laha partecipato alla proclamazione del vincitore del Premio Princesa de Girona “Arte 2025” ad Almeria. Lo ha fatto sfoggiando un outfit che è un vero e proprio inno al contrasto, un’armonia di opposti che si fondono in un risultato impeccabile. Letizia di Spagna: i migliori Royal Look guarda le foto I pantaloni effetto: una scelta che fa subitoPer l’occasione, ha sfoggiato un completo che ha catturato l’attenzione grazie al sapiente gioco di contrasti tra tessuti e tonalità.