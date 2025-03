Sport.quotidiano.net - La Reggiana illude, poi fa rinascere la Samp

DORIA 2(4-3-2-1): Bardi; Fiamozzi (dal 17’ s.t. Sosa), Meroni, Lucchesi, Libutti; Sersanti, Reinhart, Ignacchiti (dal 17’ s.t. Kumi); Vergara, Portanova (dal 40’ s.t. Girma); Vido (48’p.t. Gondo). A disp.: Sposito, Rozzio, Marras, Nahounou, Cigarini, Maggio, Urso, Kabashi. All. VialiDORIA (3-4-3): Cragno; Curto (dal 1’ s.t. Coda), Altare, Veroli; Depaoli (1’s.t. Bereszynski), Meulensteen (dal 1’ s.t. Yepes), Ricci, Venuti (dal 17’ s.t. Beruatto); Oudin, Niang, Sibilli. A disp.: Ceppi, Chiorra, Vieira. Riccio, Ferrari, Benedetti, Sekulov, Abiuso. All. Semplici Arbitro: Marinelli (Prenna-D’Ascanio); IV ufficiale Cerbasi; Var/Avar Forneau, Longo. Reti: Portanova al 33’ p.t., Gondo al 15’ s.t., Niang al 22’ s.t., Oudin al 29’ s.t. Note: spettatori 10.231, per un incasso lordo di euro 110.