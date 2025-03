Spettacoloitaliano.it - La Ragazza senza Nome film Tv8: trama e finale spiegazione

LaTv8 del 2024LaTv8 del 2024 con protagoniste le attrici Kabby Borders e Brianna Butler. Una conduttrice di podcast torna nella sua piccola citta’ natale dove una morte recente riaccende il suo interesse per un caso irrisolto da tempo. Questa è in breve la storia del thriller.A seguire: LadelTv8LacompletaIlinizia con la tipica bionda intrappolata in uno scantinato, che urla chiedendo aiuto. Si chiama Fiona ed è una podcaster. Fiona è arrivata nella sua città natale una settimana prima per trascorrere del tempo con sua madre. La famiglia è la più ricca della città e organizza un evento in abito da sera. La migliore amica di Fiona, Daisy, la ripresenta a Joe, che non è un dottore.