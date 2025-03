Ilpescara.it - La rabbia di un cittadino per i rifiuti in largo dei Frentani: "La colpa del degrado è soprattutto degli incivili"

Leggi su Ilpescara.it

Un nostro lettore ci ha scritto, inviandoci anche alcune foto, per mostrare l'abbandono massiccio didavanti alla campana del vetro indei, evidenziando come spesso ilsia causato dai cittadini:"Sono sceso per gettare il vetro ed ho visto questa.