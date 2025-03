Sport.quotidiano.net - La Primavera batte il Palermo e resta in scia

Ascoli 21:mmarella (al 25’ s.t. Dente), Deriu, Ciccanti, Dodde, Zagari, Di Teodoro, Cerbone (al 14’ s.t. Nobile), Lo Scalzo (al 35’ s.t. Flaminio), Colaiacomo, De Witt (al 35’ s.t. Lattanzi), Finotti (al 14’ s.t. Gorica). Panchina: Di Giacomo, Nenci, Di Salvatore, Giacomazzi, Grasso, Chionne. All. Ledesma: Cutrone, Nicolosi, Avena, Vaiana, Mattaliano, Russo, Squillacioti (al 15’ s.t. Occhione), D’Acquisto (al 35’ s.t. La Mantia), Salvador (al 15’ s.t. Di Mitri), Vaccaro (al 40’ s.t. Mvondo), Brutto. Panchina: Mondello, Groppuso, Federico, Messina, Visconti, Greliak. All. Del Grosso Arbitro: Ferrara di Roma 2 Marcatori: al 14’ p.t. Finotti (A), al 29’ p.t. D’Acquisto (P), all’8’ s.t. De Witt (A) Note - Ammoniti Cerbone per l’Ascoli, Salvador per il. Angoli: 7-5.