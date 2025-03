Quotidiano.net - La prima foto del Papa ricoverato. Concelebra la messa al Gemelli: "La malattia non impedisce di vivere"

"Il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce, su quelli che abitavano il paese dell’ombra della morte, la luce risplende". Lo scrisse nell’Antico testamento il profeta Isaia (9,1) e in fondo è la sfida che l’umanità è chiamata ad affrontare in tempi oscuri come quelli che sta affrontando. Già. Farsi cercatori di luce quando in noi dimorano le tenebre più profonde. Una sfida enorme, dolorosa e complessa per l’essere umano, soprattutto quando quelle tenebre sono sinonimo non solo di guerra, stragi o atrocità, ma anche di, che talvolta è preludio dell’avvento della morte. IeriFrancesco all’Angelus della domenica è tornato a parlare e come spesso accade la sua voce lieve cela in verità la potenza del tuono e la tenerezza della neve. Francesco è malato,al policlinicoa Roma da ormai un mese per una polmonite bilaterale, le sue condizioni sono state critiche, negli ultimi giorni per fortuna sta un po’ meglio.