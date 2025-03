Iodonna.it - La polizia usa la tecnologia e fa appello ai delatori, affinché denuncino quando assistono a violazioni dei codici di abbigliamento. È l'ultimo tassello del mosaico della repressione nei confronti delle donne del regime teocratico

Sarà presentato domani, 18 marzo, al Consiglio per i diritti umani il nuovo rapporto dell’Onu dedicato all’Iran. Racconta di droni e tecnologie digitali intrusive per monitorare il rispettolegge sull’ hijab. Si parla di una strategia di “vigilanza sponsorizzata dallo Stato”. Di persone invitate a utilizzare app specializzate per denunciare leche violano il codice di. Di unache si intensifica. Iran, l’8 marzo di lotta di Narges Mohammadi: «Lefaranno cadere il» X Leggi anche › Voci libere in Iran e in Arabia Saudita: il trionfo di trecontro laIran, laspiare leche non indossano il velo.