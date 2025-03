Ilrestodelcarlino.it - La polemica su Affidopoli: "Il Consiglio si deve fare"

"Le recenti dichiarazioni di Enzo Belloni, sono un attacco senza precedenti al corretto svolgimento della vita istituzionale e ai diritti dell’opposizione". I consiglieri di centrodestra rispondono a quanto anticipato dal presidente delcomunale circa il rifiuto alla richiesta annunciata dal centrodestra di portare incomunale il dibattito sulla questione “affidi 2020-2024“, al termine dell’approfondimento svolto in commissione controllo atti. "Si puòuna commissione congiunta con tutte le commissioni (a porte chiuse, non aperta alla cittadinanza, ndr) – è stata la risposta di Belloni – e io mi sono preso l’impegno di convocarla. Uncomunale (a porte aperte, ndr), invece non è previsto dal regolamento. E poi ci sono anche dati sensibili, io vorrei vedere chi è che ha il coraggio, in pubblico, dinomi e cognomi.