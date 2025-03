Tpi.it - La piazza di Roma dimostra che c’è un popolo che si riconosce nell’Europa: ora spetta alla politica dargli voce

Se è vero come è vero che le cose migliori si scrivono con una sensazione in corpo e non soltanto con la penna o per esser più moderni la tastiera, allora non c’è forse da tempo occasione migliore di scrivere qualcosa sul sentimento collettivo che animava sabato scorso la bellaper l’Europa che ha riunito afino a 50000 persone sventolanti per la maggior parte la bandiera europea. Inc’erano persone vere e in carne ed ossa che hanno risposto all’utile appello di Michele Serra ed alcuni rinomati intellettuali, poeti, scrittori, cantautori del nostro beneamato Paese con l’adesione e il caloroso incoraggiamento di tante e tanti Sindaci primo fra tutti il Sindaco di. Paese cheanche in quest’occasione di essere ancora un laboratorio politico con notevoli capacità d’innovazione.