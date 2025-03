Linkiesta.it - La personalizzazione estrema promette libertà espressiva, ma ha un (caro) codice estetico da seguire

Leggi su Linkiesta.it

Tutto nasce come un omaggio non troppo velato alla leggendaria it-bag di Hermés e alla sua musa ispiratrice, Jane Birkin, che non si è mai curata troppo di preservarne l’aura di sacralità. Al contrario, amava caricarla di charms trovati chissà dove e piccoli souvenir raccolti nei suoi viaggi, trasformando quella borsa, simbolo del lusso più elitario, in un oggetto vissuto e personale, un diario di pelle e metallo volto a raccogliere memorie e «rumori felici». Ed è questa estetica intima e disordinata che la Gen Z ha recuperato e amplificato fino all’eccesso, estendendola ben oltre il guardaroba, verso ogni oggetto del quotidiano. La Birkinification della propria borsa è stata solo l’inizio di quella che WGSN, piattaforma di trend forecasting, ha ribattezzato “Chaotic Customization”: un movimento che invita alladi capi e accessori senza troppi riguardi verso una coerenza visiva o formale.