Bergamonews.it - La notte di San Patrizio, pianoforte e fotografia: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Ladi Sanall’O’dea’s Irish Pub di, il concerto di Paolo Marzocchi alin Sala Piatti e un corso dia Gorle. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 17 marzo.Ecco gli appuntamenti.alle 20 alla Sala Piatti disi terrà un concerto di Paolo Marzocchi al.Il programma prevede:Alban BergSonata Op. 1Franz LisztNuages grisBagatelle sans tonalitéAlexander SkrjabinQuattro preludi op. 37Sonata n. 4 op. 30Franz LisztSonata in Si minoreL’iniziativa rientra nel programma della stagione concertistica della Società del Quartetto diall’O’dea’s Irish Pub, a, si terrà “U2 night at St. Patrick”, per festeggiare ladi Sanall’insegna di musica e divertimento.