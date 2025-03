Cultweb.it - La nazionale palestinese annuncia i convocati per le qualificazioni ai mondiali: il video è da pelle d’oca

Il calcio come speranza di rinascita. Nelle scorse ore la Federcalcioha diffuso sui suoi canali social la lista deiufficiali per le prossimeaidel 2026 (in Canada, USA e Messico). Il filmato è diventato subito virale per la potenza delle sue immagini. Si vede un ragazzino, con la maglia della selezione e un pallone, che da una spiaggia di Gaza si muove per una città in macerie. Mentre si muove incontra persone che provano a riprendere le proprie vite. Tutto questo, mentre sparsi lungo il percorso ci sono le foto deiche vengono delicatamente raccolte. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ??????? ????????? ???? ?????- PFA (@palestine.fa1)Insomma, uno scenario completamente diverso da quello folle ideato dall’Intelligenza artificiale di Donald Trump per la sua Trump Gaza.