La mitica pizza statunitense che assomiglia a una torta | storia e segreti della deep-dish di Chicago

Il vento. Il lago talmente grande che non ha sponde all'orizzonte. La "L" train, la sopraelevata protagonista di tanti film. L'architettura dello skyline. Michael Jordan e la squadra dei Bulls. Le comunità di immigrati irlandesi, greci e italiani. E poi c'è la. I simbolicittà sono tanti, ma alaè una cosa seria. Non pensiamo alla classica ruota di carro napoletana. E nemmeno alla versione newyorkese, da piegare e mangiare al volo. Laè un'altra: un impasto alto che fa da contenitore per strati generosi di mozzarella e una salsa di pomodoro corposa, arricchita spesso da salsiccia sbriciolata, il tutto cotto in una teglia in ghisa per ottenere un fondo croccante e un ripieno alto e filante. La si ama o la si detesta. È comunque un segno distintivocittà e un perfetto comfort food per affrontare i rigidi inverni, quando l'immenso Lago Michigan, a causa dei forti venti, ghiaccia completamente.