Ilgiorno.it - La maxi rissa di via Filzi nata da una parola di troppo a una donna. A terra resta un 22enne, rianimato dai soccorritori

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Pugni, bastonate e calci in piena faccia. Il ragazzo a, ormai incosciente. E gli aggressori che continuano a infierire su una persona inerme. Sono i frame impressionanti di un’aggressione andata in scena la notte scorsa fuori da un locale di via, a metà strada tra il Pirellone e piazza Repubblica. Il ferito più grave della, un ventiduenne ivoriano, è statocon il massaggio cardiaco dai sanitari di Areu e poi trasportato in codice rosso al Niguarda: nonostante i traumi riportati e la crudezza delle immagini dei video registrati dai residenti, i primi bollettini medici hanno per fortuna escluso il pericolo di vita; meno preoccupante il quadro clinico di un un connazionale ventiseienne, finito al Fatebenefratelli in codice giallo. Ora è caccia agli aggressori, ripresi a distanza nei filmati girati coi cellulari dagli abitanti del quartiere e consegnati alle forze dell’ordine.