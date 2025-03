Sport.quotidiano.net - La Massese crolla a Viareggio. Speranze di playoff al lumicino

(4-3-1-2): Carpita; Bellini, Bertacca, Sorbo, Bertelli (41’ st Sapienza); C. Belluomini, Ferrarese, Remedi (32’ st Bianchi); Bibaj (39’ st Baracchini); Morelli, Ortolini. (Manfredi, Morandini, Frroku, Marcellusi, Nannetti, T. Belluomini). All. Bonini.(4-3-1-2): Cozzolino; Mapelli, Andrei, Romiti (32’ st Nannipieri), Favret (12’ st Bossini); Costanzo (39’ st Lazzini), Brizzi, F. Mariani (24’ st Bartolomei); Vignali (24’ st Anich); Ferrara, Buffa. (Benassi, Cerri, Girelli, Rami). All. Pisciotta. Arbitro: Tinetti di Ivrea (Casole-Laci). Reti: 21’ st Remedi (V), 23’ st Bibaj (V). Note: ammoniti Bertacca (V), Remedi (V), Mapelli (M) e C. Belluomini (V); angoli 5-2 per il; recupero 1’ pt e 4’ st.– Laperde 2-0 ae probabilmente dice addio alle residue