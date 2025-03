La marcia verso la pace | andante senza brio con molti stop & go

Leggi su Ildenaro.it

I due leaders che decidono le sorti del Mondo, solo per memo Trump e Putin, hanno dato da poche ore la conferma che tutti gli appartenenti al Consorzio Umano aspettavano. É stata quella della notizia che era nell’ aria da diversi giorni. I due, Super Donald e Vladimir, hanno fatto sapere urbi et orbi che, preceduto da una conversazione telefonica, seguirà un loro incontro de visu vertente sulla questione ucraina. A seguire, tratteranno anche l’altra, quella dell’inferno che sta divampando, anche esso ormai da tempo, in Medioriente. I dettagli dell’ evento, che è in odore di passare alla storia, sono ancora da definire. Intanto, fino a quando i due protagonisti non saranno seduti di fronte, rimanendo in quella posizione finché non sarà stata scambiata l’ultima battuta, converrà a tutti restare in trepida attesa.