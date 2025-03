Ilnapolista.it - La mamma di Rabiot bersagliata dai tifosi del Psg: «Non capisco perché la partita non sia stata interrotta»

Il Psg l’aveva previsto. Aveva pure lanciato una campagna di prevenzione qualche giorno prima della Classique, il derby contro il Marsiglia. Alla fine quello che temevano si è realizzato. “L’accoglienza riservata ad Adrienmeno calorosa del previsto, ma il centrocampista è stato comunque abbondantemente fischiato e insultato. Lo stesso vale per sua madre, Véronique“.Leggi anche:è il trofeo deidel Marsiglia: «Meglio che sia parigino, è una rivincita contro il Psg»I cori e gli striscioni offensivi durante Psg-MarsigliaOltre ai cori offensivi “Véronique, la stronza.” , iparigini hanno esposto striscioni decisamente molto offensivi. Alcuni ripresi anche su X. Come ad esempio il seguente:“Nuovo striscione alla curva di Auteuil per Véronique: «Lealtà per gli uomini, tradimento per le prostitute”.