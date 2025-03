Anteprima24.it - La LILT di Benevento aderisce alla Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica 2025

Tempo di lettura: 2 minutiAl via laper ladella Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori che si svolgerà fino a domenica 23 Marzo. Anche la sedediha aderitoSNPO (istituita con Decreto del Presidente del Consiglio nel 2001): campagna di sensibilizzazione dedicatapromozione di un corretto stile di vita ediffusione della cultura della. Il cancro, infatti, rappresenta una delle principali cause di morte in Italia, con oltre 390.000 nuovi casi stimati nel 2024. Tuttavia, graziediagnosi precoce e ai trattamenti sempre più personalizzati ed efficaci, le persone in vita dopo una diagnosi di tumore continuano a crescere, arrivando ad oltre 3,7 milioni di italiani. Testimonial della SNPOè la conduttrice ed imprenditrice Elisabetta Gregoraci, da anni, ambasciatrice dellache ha sempre sostenuto l’importanza della