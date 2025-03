Ilgiorno.it - La guerra dei dazi di Trump agita i produttori lombardi di vino. Valtellina colpita per il 10%, va peggio altrove

Sondrio – Non bastavano le normali preoccupazioni legate al clima, le precipitazioni o i parassiti e le malattie della vite che rischiano di compromettere una stagione, adesso adre i sonni deididellaci sono anche dipromessi da Donald, fino al 200% del prezzo della bottiglia se l’Europa non deciderà di fare un passo indietro ed eliminare l’accisa del 50% sul whisky. Ladei prezzi rischia d’incidere sul 10% dell’export, una quota significativa ma sostenibile e comunque molto meno rispetto al prezzo che rischiano di pagare altri territori delche hanno negli Usa il primo mercato di riferimento. È il caso dei vini bianchi Dop del Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia che esportano negli Usa il 48% della loro produzione, oppure i vini rossi toscani Dop (40%), i vini rossi piemontesi Dop (31%,) o il Prosecco Dop (27%, per un valore di 491 milioni di euro).