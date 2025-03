Lanazione.it - La guerra dei campanili. Una disfida e poi la pace. Ridere con i vernacoli

Capannoli, 17 marzo 2025 – “Mori’ sì. ma di risate!” è questo il contenuto del documento stipulato sabato sera al teatro di Capannoli durante unaconsumata in punta di vernacolo tra livornesi, pisani e lucchesi fino a giungere alla quiete: ladi Capannoli, appunto. È possibile superare ismi e arrivare a un patto di non belligeranza tra gli abitanti delle tre città toscane? Il tema è stato l’oggetto della serata che ha visto sul palco: Stefano Caprina, vignettista, grafico e cultore della satira, allievo e amico di Alberto Fremura e Ettore Borzacchini, Enrico Bacci artista poliedrico e geniale nato a Pisa ma livornese di adozione, Lorenzo Gremigni, presidente del Crocchio dei Goliardi Spensierati e studioso del vernacolo, Leonardo Ferri attore di commedie in vernacolo e Marco Nicolosi autore di commedie e poesie in lucchese.