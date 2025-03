Quifinanza.it - La guerra commerciale tra Usa e Ue potrebbe costare 9.500 miliardi di dollari

L’approccio economicista di Donald Trump alle relazioni internazionali assume sempre più i contorni della sbandieratacon l’Unione europea. Tra minacce, proroghe e dietrofront, c’è qualcuno che ha calcolato con esattezza quantidicosterebbe tutto questo.Non solo dazi e prodotti, a rischio anche scambi e investimentiSecondo l’American Chamber of Commerce to the European Union, ladei dazi euroamericana mette a rischio una bilanciadel valore di 9.500diin scambi e investimenti bilaterali l’anno. A riportare i calcoli del comitato di aziende americane che operano in terra europea è il Wall Street Journal. Secondo l’associazione, i rischi legati ai dazi vanno al di là dei beni che sono direttamente tassati. Nel mirino ci sono anche gli investimenti transatlantici, che valgono addirittura il triplo rispetto ai soli prodotti.